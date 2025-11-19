Il caso di un post su Fb della moglie di un assessore finirà in Consiglio | l' interrogazione della Scoccia

"La città è sottomessa al buffone ricco che può tenerci in ostaggio e fare quello che vuole!": questo era un post immesso sui social - ora cancellato - che si è trasformato in tema centrale di una interrogazione presentata in Comune dalla consigliere di Fratelli d'Italia Margherita Scoccia. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

La replica del ministro della Difesa a un post su X del senatore in cui si chiedeva: “Ma se per caso gli Usa attaccassero il Venezuela che facciamo? Mandiamo 12 pacchetti di armi a Maduro?" - facebook.com Vai su Facebook

Forse ci siamo con la pubblicazione dei documenti del caso Epstein Vai su X

Caso “Mia Moglie” a Genova. Tre mariti cacciati da casa - A Genova ci sono tre donne che hanno cacciato i rispettivi mariti e compagni di casa e si sono rifatte una vita. ilsecoloxix.it scrive

Perché il caso «Phica.eu» è diverso da quello del gruppo Facebook «Mia Moglie» - Foto di donne rubate, pubblicate senza il consenso, commentate da sconosciuti con frasi da far accapponare la pelle. Secondo corriere.it

"Mia moglie", il gruppo Facebook con le foto intime rubate. Il caso finisce in Procura: in due giorni oltre duemila segnalazioni - Ed è solo l’inizio: adesso il caso della pagina Facebook “Mia Moglie”, dove fotografie di donne, ignare e riprese in atteggiamenti intimi, venivano ... ilmessaggero.it scrive