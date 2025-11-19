Il caso delle gemelle Kessler riapre il cantiere sul fine vita Zullo | Presto una legge nazionale I medici non aiutino a morire

Dopo la morte di Alice ed Ellen Kessler si torna a parlare di suicidio assistito: un dibattito che negli ultimi mesi si era un po' assopito. Un caso come quello delle due gemelle tedesche in Italia non sarebbe stato possibile perché non esiste ancora una legge nazionale sul fine vita. In Senato. 🔗 Leggi su Today.it

