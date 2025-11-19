Il caso Bignami illumina le due grandi ambiguità del governo

Mi riesce difficile attribuire al caso, all’imperizia o alla sottovalutazione dei prevedibilissimi effetti della polemica il fatto che il capogruppo di Fratelli d’Italia, Galeazzo Bignami, all’indomani del Consiglio supremo di difesa convocato da Sergio Mattarella per ribadire il fermo impegno italiano al fianco dell’Ucraina, attacchi apertamente il consigliere del Quirinale, Francesco Saverio Garofani, che di quell’organismo è il segretario. Non si può sostenere un giorno che Giorgia Meloni sia la statista che tutto il mondo ci invidia, che proprio sulla politica internazionale darebbe il meglio di sé, e il giorno dopo attribuirle un tale grado di ingenuità, inesperienza, insipienza, ai limiti dell’analfabetismo istituzionale e diplomatico (sul fatto che ai sostenitori della prima tesi si sia aggiunto ieri anche Carlo Calenda, dichiarando che nel suo governo ideale la vedrebbe benissimo come ministro degli Esteri, ho perso anche la voglia di fare battute, alzo le mani, abbiate pazienza, ma c’è un limite anche al senso dell’umorismo). 🔗 Leggi su Linkiesta.it © Linkiesta.it - Il caso Bignami illumina le due grandi ambiguità del governo

Contenuti che potrebbero interessarti

FdI, l'attacco a un consigliere del Colle è un caso. Bignami: «È contro Meloni». ll Quirinale: ridicolo Vai su X

Il Quirinale contro Bignami: è scontro istituzionale dopo le parole del capogruppo FdI La giornata politica è stata scossa da un caso che ha rapidamente assunto i contorni di uno scontro istituzionale. La vicenda nasce dalle dichiarazioni del capogruppo di Frat - facebook.com Vai su Facebook

Galeazzo Bignami, chi è il parlamentare di FdI protagonista del diverbio col Quirinale - Capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera dal dicembre 2024, l'ex viceministro ha scatenato una dura nota della Presidenza della Repubblica dopo avere sollecitato una smentita di un articolo de "La ... Segnala msn.com

Caso Cucchi, falso e depistaggio: due carabinieri condannati, assolto un terzo - Tre anni e sei mesi per Giuseppe Perri, 4 anni a Prospero Fortunato mentre il fatto non sussiste per Maurizio Bertolino Tre anni e sei mesi per Giuseppe ... Come scrive rainews.it