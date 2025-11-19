Il carnevale è più vicino Ecco i temi dei gruppi
SANTA CROCE Carnevale e spritz. L'apericena per svelare i temi dei quattro gruppi del carnevale è stato l'occasione per cominciare a entrare nel clima dei corsi mascherati che a Santa Croce sono fissati per le prime tre domeniche di febbraio (1, 8 e 15) 2026 con eventuale corso di recupero il 22. Intanto i quattro gruppi hanno svelato, nel corso dell'apericena al Bar Giannini in piazza Matteotti, i temi che hanno scelto per le rispettive sfilate. Gli Spensierati – vincitori dell'edizione 2024 (nella foto) – hanno scelto comne titolo "Par d'esse li", La Lupa "Da lì dove nasce. un bel di' vedremo!", La Nuova Luna ".
