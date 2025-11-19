Il capo di Take-Two profetizza il dominio del PC ma su GTA 6 mantiene il silenzio più totale

Strauss Zelnick, amministratore delegato di Take-Two Interactive, ha recentemente offerto la sua prospettiva su questa evoluzione durante un’intervista con Squawk Box su CNBC. Le sue parole non lasciano spazio a dubbi: “ Credo che il settore si stia muovendo verso il PC e che il business stia andando verso sistemi aperti piuttosto che chiusi “. Una dichiarazione che suona come una sentenza definitiva sul futuro dell’industria videoludica. Ma Zelnick non si ferma qui e aggiunge una precisazione interessante: “ Se però definiamo console come la proprietà intellettuale e non come il sistema in sé, allora il concetto di un gioco ricco e coinvolgente, a cui dedichi molte ore e che giochi su uno schermo grande, non scomparirà mai “. 🔗 Leggi su Screenworld.it © Screenworld.it - Il capo di Take-Two profetizza il dominio del PC, ma su GTA 6 mantiene il silenzio più totale

