Il cantante D4vd indagato per l’omicidio di una 15enne | la vittima era stata trovata senza vita nella sua auto a settembre
Il cantante americano D4vd è ora ufficialmente tra i sospettati per la morte della 15enne Celeste Rivas Hernandez, il cui corpo era stato trovato lo scorso 8 settembre in un’auto di proprietà dell’artista. Nonostante questo apparente collegamento, il cantante, all’anagrafe David Anthony Burke, che all’epoca dei fatti era in tour, non era stato sospettato né indagato. Oggi NBC News, tramite fonti della Polizia, ha riferito che il nome del cantante è entrato tra quelli dei sospettati e che D4vd avrebbe aiutato a smembrare e smaltire il corpo. La causa del decesso non è mai stata chiarita, ma in una nota il medico legale avrebbe affermato che Rivas «sembra essere stata deceduta all’interno del veicolo per un lungo periodo di tempo prima di essere ritrovata». 🔗 Leggi su Open.online
