Il campione senza limiti Re alla staffetta Ironman
Ci vogliono forza, coraggio e un pizzico di follia per fare quello ha fatto Piertantonio Galliani (a destra). Tenace, determinato, ambizioso è arrivato a conquistare il successo nella Staffetta Ironman 70.3 di Belgrado, in Serbia. Ha abbracciato tutti gli aspetti della sfida di Triathlon vivendo l’emozione più forte e più bella sua vita. "Battere la squadra di casa e super favorita è stato una goduria e un privilegio – racconta Galliani, classe 1967 di Seregno –. Con Cosentino e Zarilli ci siamo posti l’obiettivo di dare il massimo e di tornare a casa con qualcosa di grande. Ci siamo riusciti sudando dal primo all’ultimo minuto mettendoci anche il cuore. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
