Il camion sbaglia le misure e sfonda il ponte | chiusa la provinciale

Un camion che trasportava una gru ha involontariamente urtato (e danneggiato) il sovrappasso della fabbrica Beretta a Gardone Valtrompia, sulla Strada provinciale 345: l'incidente per fortuna non ha provocato feriti ma ha scatenato invece parecchi disagi al traffico veicolare.La strada è stata. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

