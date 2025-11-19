Il cambio al vertice | Voglio aiutare i ragazzi Senza loro non c’è futuro
Elisabetta Magenes, 33 anni, della azienda agricola Magenes di Mediglia, è dallo scorso 29 ottobre la nuova presidente di Anga Milano Lodi Monza Brianza, ossia dell’Associazione giovani di Confagricoltura che raccoglie e rappresenta le nuove generazioni di imprenditori agricoli del territorio. L’elezione è avvenuta nella sede lodigiana di via Agello. Elisabetta Magenes succede a Emma Cogrossi, che era stata alla guida del gruppo negli ultimi sei anni (due mandati). Nel nuovo direttivo prosegue l’incarico di vicepresidente Matteo Parapini, affiancato dalla neoeletta vicepresidente Giulia Baronchelli, che subentra a Pietro Cerri. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
