Il bus salta la fermata il padre della pendolare sferra un pugno all' autista

Padovaoggi.it | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Non ha esitato a mettersi all'inseguimento del bus e a farsi giustizia per l'affronto subito qualche minuto prima. Ancora un'autista di autobus vittima di un'aggressione. E' successo oggi 19 novembre a Galzignano Terme. Secondo una prima ricostruzione effettuata dai carabinieri della locale. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

bus salta fermata padreDisservizi Riviera Trasporti a Sanremo: “Il bus non si ferma, in via Padre Semeria un’unica corsa per arrivare in tempo a scuola”, denuncia una madre - Una nostra lettrice ha segnalato in serata al nostro giornale l’ennesimo disservizio da parte di Riviera Trasporti S. Scrive rivieratime.news

«Scendi neg*o», le parole dell'autista del bus a un 12enne e la famiglia lasciata alla fermata. Il padre: «Vivo qui da vent'anni, mai successo» - Sono quelle rivolte da un autista di autobus di Torino a un ragazzino - Lo riporta leggo.it

Cerca Video su questo argomento: Bus Salta Fermata Padre