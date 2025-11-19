Il bus salta la fermata il padre della pendolare sferra un pugno all' autista
Non ha esitato a mettersi all'inseguimento del bus e a farsi giustizia per l'affronto subito qualche minuto prima. Ancora un'autista di autobus vittima di un'aggressione. E' successo oggi 19 novembre a Galzignano Terme. Secondo una prima ricostruzione effettuata dai carabinieri della locale. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
