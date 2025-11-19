Il branco di Milano in carcere i genitori sotto choc | Noi famiglie perbene Abbiamo pregato per la vittima

Milano, 19 novembre 2025 – Dolore, incredulità e disperazione. “ Siamo devastati. Siamo sempre stati una famiglia per bene”, ha detto intervistata dal TgR Lombardia la mamma di Alessandro Chiani, il 18enne che ha sferrato le due coltellate nella fase finale dell’ aggressione di un mese fa allo studente 22enne, ancora ricoverato in ospedale con il rischio di rimanere paralizzato. E ha aggiunto: “Abbiamo pregato per il ferito ”. Chi sono i ragazzini del branco dei 50 euro: pluri-bocciati, piccoli precedenti di polizia, figli di impiegati e professionisti di Monza Nella foto di un suo profilo social, il giovane indossa la stessa giacca che aveva quella sera: accanto a lui l’amico Ahmed Atia, l’altro maggiorenne accusato con lui e con tre minorenni di tentato omicidio pluriaggravato per i fatti di via Montegrappa. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

