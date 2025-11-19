Il Bonsai Karate Olginate protagonista al campionato Italiano assoluto Fesik

Leccotoday.it | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nei giorni scorsi Cagliari ha ospitato per la prima volta i Campionati italiani assoluti Fesik 2025, competizione riservata solo a quegli atleti che hanno raggiunto la fase finale del Campionato Italiano Fesik disputatosi a maggio. Tre atleti dell'Asd Bonsai karate Kenshukai di Olginate hanno. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

bonsai karate olginate protagonistaIl Bonsai Karate Olginate protagonista al campionato Italiano assoluto Fesik - Grandi soddisfazioni per Veronica Fumagalli e Alessandro Mirto che hanno conquistato i titoli di campionessa italiana assoluta e vice campione nazionale ... Si legge su leccotoday.it

Cerca Video su questo argomento: Bonsai Karate Olginate Protagonista