Il bilancio dei nazionali | niente Mondiale per Lookman si qualificano Pasalic e De Ketelaere
Kossounou, Kamaldeen, Ederson (se il Brasile lo chiamerà) e ora anche Pasalic e De Ketelaere. Si allarga ancora di più il contingente di giocatori dell’Atalanta che in estate saranno impegnati al Mondiale tra Messico, Stati Uniti e Canada: in questa pausa altri due pass sono stati staccati, ma presto potrebbero arrivarne anche altri. Il centrocampista croato ha sigillato con due vittorie contro Far Oer (3-1) e Montenegro (2-3) la qualificazione, che già era comunque piuttosto certa, alla luce del dominio nel girone (7 vittorie, 1 pareggio): Mario Pasalic è stato in campo nel primo tempo nella prima partita e poi ha disputato per intero il secondo match. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
