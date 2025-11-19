Il Barocco padovano | visita alla scoperta della Chiesa di San Gaetano

Padovaoggi.it | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica 30 novembre 2025. Vi invitiamo a visitare insieme a noi un luogo ameno e prezioso per la tradizione storica, culturale e religiosa della nostra città: la chiesa di San Gaetano. La Chiesa di San Gaetano, che fu dedicata ai Santi Simeone, Giuda e Bartolomeo apostoli, è però nota con il. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

