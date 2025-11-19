Il 19 novembre Firenze celebra Giorgio Lolli il rivoluzionario delle onde radio

Firenze, 19 novembre 2025 -"Dare voce a chi non ha voce: la straordinaria storia di Giorgio Lolli, ex operaio e sindacalista bolognese, tecnico autodidatta delle radio libere, che negli oltre quarant’anni passati in Africa, installò più di 500 emittenti FM nel continente, arriva ora al cinema. “ Radio Solaire. Radio Diffusion Rurale”, il film documentario scritto e diretto da Federico Bacci e Francesco Eppesteingher, inizia il suo viaggio in Italia nelle sale di cinema e non solo. Il tour apre a Firenze, al cinema La Compagnia dove il film sarà proiettato oggi alle 17, il 21 novembre alle 16.30 e sabato 22 novembre alle 17. 🔗 Leggi su Lanazione.it

