Ieri il ds rossonero ospite al Social Football Summit di torino Tare | Lo scudetto? Siamo sulla buona strada Il derby una gara che non si gioca ma si vince

"Sarei un bugiardo a dire “non voglio vincere lo scudetto”. Per conquistarlo penso che il percorso più corto sia quello di passare attraverso tante sfumature e il progetto tanto radicale: abbiamo portato 19 giocatori e ne sono stati mandati via 23. Siamo sulla buona strada, ho questo desiderio di vincere qualche trofeo importante con questo club glorioso. Dobbiamo essere umili". Parole di Igli Tare, ds del Milan, ospite del “Social Football Summit” a Torino. Poi un pensiero sul derby, il primo sotto la Madonnina per lui: "Conosco bene quello di Roma, ma sono curioso di vivere quello di Milano. Poi io ero tifoso dei rossoneri, sono cresciuto col Milan di Van Basten, quindi per me è molto speciale. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

