I videogiochi fanno bene al cervello? La scienza dice di sì e Nintendo l’aveva capito molto prima

Videogiochi e creatività aiutano il cervello a restare giovane: una nuova ricerca conferma ciò che Nintendo e Kawashima sostenevano da anni. Spesso s'è accusato – e a volte si continua ad accusare – i videogiochi di qualunque cosa: della violenza nelle scuole (ricordate i primi anni Duemila, quando ogni strage negli Stati Uniti veniva collegata ai videogame?), della presunta stupidità dei giovani, che tanto "sono stupidi comunque, no?", e perfino delle mancate qualificazioni ai Mondiali, perché in teoria passerebbero più tempo su FIFA che sul campo vero. È un copione che si ripete da decenni, senza mai fare troppo lo sforzo di capire davvero cosa succede dall'altra parte dello schermo.

