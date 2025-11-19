I tuoi luoghi recenti è in rollout per tutti su Google Maps

Google Maps mette a disposizione degli utenti una novità (già emersa ad agosto) che raccoglie in un unico posto i luoghi visitati di recente. L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net

