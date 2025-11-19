I telecronisti di Curaçao impazziscono il VAR è gioia pura al 96&#8242; | rigore tolto e si va ai Mondiali

Fanpage.it | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'ultimo match del gruppo di qualificazioni centroamericane ai Mondiali tra Giamaica e Curaçao, che era un vero e proprio spareggio, ha vissuto attimi palpitanti nell'emozionante recupero: l'arbitro ha prima concesso e poi tolto, dopo l'intervento del VAR, un calcio di rigore ai padroni di casa, facendo esplodere la gioia incontenibile dei telecronisti della TV di Curaçao. 🔗 Leggi su Fanpage.it

