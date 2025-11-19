Al tribunale di Brescia è in corso una sorta di "guerra" sui dispositivi elettronici in relazione ai due filoni che coinvolgono il presunto "sistema Pavia" e l'indagine sull'omicidio di Garlasco. Il comun denominatore è l'ex pm, ora in pensione Massimo Venditti, che nel fascicolo aperto con l'ipotesi di reato di corruzione in atti giudiziari risulta indagato con Giuseppe Sempio, papà di Andrea, a sua volta indagato a Pavia per l'omicidio di Chiara Poggi per la terza volta. L'ipotesi sulla quale lavora la procura di Brescia è che nel 2017, quando il commesso è stato indagato per la prima volta, possano esserci stati dei passaggi dubbi di denaro atti ad agevolare l'archiviazione della posizione. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "I suoi dispositivi restano sotto sequestro". Il dettaglio che cambia tutto a Garlasco