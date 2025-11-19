I segreti per mantenere un biondo luminoso anche a casa anche in inverno

I capelli biondi godono di un fascino senza precedenti, punto e basta. Da sempre simbolo di sensualità e di purezza, il biondo è un colore che non si limita a illuminare il viso, ma addolcisce i lineamenti e i tratti. E oggi, con le tantissime tonalità che si possono sperimentare ( tra cui quelle ispirate alla società di oggi ), andare a caccia del biondo perfetto non è semplice. Anche perché dopo averlo trovato, tocca passare alla cura e alla manutenzione: è una sfumatura che, indubbiamente, richiede più attenzione rispetto ad altre. Anche a casa. Anche in inverno, soprattutto in inverno. Scopriamo insieme i segreti per trattare i nostri bellissimi capelli biondi, decolorati e no, e come occuparci di loro anche a casa. 🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - I segreti per mantenere un biondo luminoso (anche a casa, anche in inverno)

