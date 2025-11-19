I primi mille giorni di vita del bambino | incontro informativo per genitori e futuri genitori

Pisatoday.it | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il consultorio di Volterra organizza un incontro aperto alla cittadinanza dal titolo 'I primi 1.000 giorni di vita del bambino', un'occasione preziosa di informazione e confronto dedicata a genitori e futuri genitori, per approfondire i temi cruciali legati alla salute e allo sviluppo del bambino. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

primi mille giorni vitaLa salute della donna e del bambino i primi 1000 giorni di parole e suoni - La promozione della salute attraverso la lettura e la musica nei primi mille giorni di vita e nella fascia 0- Si legge su orvietosi.it

Nei primi mille giorni di vita si 'scrive' la salute futura - E' nei primi mille giorni di vita che si 'scrive' la storia della salute futura. Lo riporta ansa.it

"I primi mille giorni di vita sono fondamentali" - I primi 1000 giorni a partire dal momento della nascita sono fondamentali, determinano quello che sarà il percorso di vita dell’essere umano per cui sono di importanza strategica per porre basi ... Segnala ilrestodelcarlino.it

Cerca Video su questo argomento: Primi Mille Giorni Vita