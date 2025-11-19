I nuovi ristoranti stellati in Emilia Romagna della Guida Michelin 2026

Bologna, 19 novembre 2025 – Due nuove stelle brillano oggi nel firmamento dell’ alta cucina emiliano-romagnola. La 71esima edizione della celeberrima guida Michelin Italia, presentata questa mattina al Teatro Regio di Parma, ha infatti sancito l’ingresso nella ‘Rossa’ di due nuovi indirizzi, ciascuno con una Stella: il ristorante Cavallino di Maranello (Modena) – un progetto della famiglia di Massimo Bottura, in collaborazione con Ferrari – e un nome su cui si concentravano i pronostici della vigilia, ovvero Trattoria Da Lucio, a Rimini. Tra le novità dell’edizione 2026, in Emilia-Romagna, c’è anche una nuova ‘Stella Verde’ (tra le cinque new entry italiane): è Ca’ Matilde di Rubbianino (Reggio Emilia), già titolare di una Stella Michelin. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - I nuovi ristoranti stellati in Emilia Romagna della Guida Michelin 2026

