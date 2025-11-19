I novant’anni di un wagneriano alla Scala

Buon compleanno Quirino Principe! E grazie per quanto ci hai fatto riflettere sulla musica e la filosofia. Intellettuale libero e raffinato, musicologo, traduttore e saggista italiano, spazia fra diverse espressività artistiche. Nato a Gorizia il 19 novembre 1935, nel 1970 rivela agli italiani Il Signore degli Anelli. Accademico di Santa Cecilia, Croce d’oro di prima classe della Repubblica Austriaca, ha scritto volumi su Mahler, Strauss, i Quartetti di Beethoven, l’Opera tedesca. Ha insegnato al Conservatorio di Milano e in varie università. Nel giorno del suo novantesimo compleanno esce, pubblicato da Biblioteca Lim, un volume che raccoglie alcuni suoi scritti: “Un wagneriano alla Scala. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

