I Misteri di Napoli il terzo tour porta alla scoperta della chiesa diventata Museo della Tipografia

Sorge nel cuore antico di Napoli, tra i Decumani dove il tempo sembra fermarsi: è la chiesa di Santa Maria della Vittoria e Santissima Trinità all’Anticaglia il cuore del terzo tour de I Misteri di Napoli, il programma di visite guidate della fondazione Il Canto di Virgilio proposto nella. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

