I Love Lucca Comics and Games recensione | il documentario che racconta una community dai mille volti
La nostra recensione di I Love Lucca Comics & Games, il primo documentario che racconta l’anima profonda della celebre fiera tra passione, creatività e comunità. I Love Lucca Comics & Games è il primo film documentario che racconta i valori, la cultura e la community di Lucca Comics & Games ( qui il sito web ufficiale ). L’idea nasce da Andrea Romeo, produttore editoriale di All at Once e I wonder Pictures, e dal regista Manlio Castagna, anche scrittore e critico cinematografico che ha curato la regia e la scrittura. La pellicola offre uno sguardo intenso e coinvolgente sulla manifestazione culturale che ogni anno attira centinaia di migliaia di appassionati. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu
