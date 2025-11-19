I giovani e la tecnologia La mia vita da schiava digitale ero diventata dipendente

Senigallia (Ancona), 19 novembre 2025 – Una dipendenza cominciata a pochi anni di vita: un’esistenza quasi divorata dallo smartphone e dagli altri dispositivi digitali, fino alla guarigione. E’ quanto ha vissuto una ragazzina, residente a Senigallia, che ha condiviso con coraggio la sua esperienza di uscita da una dipendenza digitale. Colpo di scena per Riccardo, il mega campione della Ruota della Fortuna torna a casa con la sua maxi vincita La testimonianza della 13enne. Perché proprio di dipendenza la giovanissima ha parlato ai presenti a un recente convegno. “Ero diventata una schiava dei dispositivi elettronici. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

