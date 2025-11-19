I giovani di Fratelli d' Italia contro Rapinese | Ha intrapreso una crociata contro gli studenti

19 nov 2025

Torna al centro del dibattito cittadino la questione dei parcheggi vicino alle scuole del centro. Dopo l’eliminazione di numerosi posti in Largo Miglio, accanto al Liceo Volta, e l’introduzione della tariffa massima da tre euro l’ora, arriva la dura presa di posizione di Gioventù Nazionale (i. 🔗 Leggi su Quicomo.it

Immagine generica

