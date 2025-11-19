I giovani danno il buon esempio | Così offriamo ascolto e dignità

I ragazzi della parrocchia di Santa Rita ai Vicci in prima linea al servizio dei poveri del quartiere e della città. "Ogni sabato – racconta Lucia – andiamo a cercare i bisognosi della città per offrire loro una bevanda calda, cibo o anche semplicemente per ascoltarli". Escono per le strade della città per incontrare le persone che vivono ai margini della società e offrire una merenda, un tè caldo ma soprattutto dare loro ascolto e dignità. È così che da una quindicina d’anni è nato il gruppo dei “sabati della Carità“, grazie a suor Elisabetta Castellani, promotrice, guida e anima del gruppo. Nello scorso fine settimana il gruppo della parrocchia di Santa Rita, guidata da don Orazio Lertora, ha partecipato alla colletta alimentare promossa dalla Fondazione Banco Alimentare. 🔗 Leggi su Lanazione.it

