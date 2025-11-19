AGI - C’è una vicenda che unisce il mondo del calcio ai finanziamenti pubblici al cinema, questi ultimi oggi sotto particolare attenzione dopo l’ omicidio di Anastasia Trofimova e della figlia Andromeda, uccise da Francis Kaufmann, che di quei fondi aveva beneficiato. Su questo intreccio sta indagando la procura di Roma. Tra i soggetti che nel 2023 hanno usufruito dei finanziamenti figura anche la Romana Film, destinataria di circa 800 mila euro per la realizzazione della pellicola "Un giorno migliore", un film che risulta ancora in lavorazione. La Romana Film ha tra l'altro è entrata all'interno di una storica società calcistica: l’ Ancona, club che nei primi anni Duemila aveva militato in Serie A e che oggi è precipitato in Serie D. 🔗 Leggi su Agi.it

I finanziamenti al Cinema nel mondo del calcio, dal caso Kaufmann alle serie minori