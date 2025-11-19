I dodici giurati black comedy compagnia Artemisia teatro
La Compagnia Teatro d’Oggi presenta, per la XXV STAGIONE di PROSA 202526 che si terrà presso il Teatro Angioino di Mola di Bari, con la Direzione Artistica di Francesco Capotorto, e il Patrocinio del Comune di Mola di Bari, • Sabato 29 novembre 2025La COMPAGNIA ARTEMISIA TEATRO ( Bari)“ I DODICI. 🔗 Leggi su Baritoday.it
Calendario degli…‘avventi’ Una cinquina in 15 giorni su e giù per l’Italia non s’era mai vista -Sabato 15 Riccardo III a Forlì -Domenica 16 Coppia aperta quasi spalancata a Canosa -22-23 debutto Maurizio IV Bari -28 I dodici giurati Lecce -29 I dodici giur - facebook.com Vai su Facebook