I danzatori di Kataklò in scena con Aliena al Comunale di Carpi

Modenatoday.it | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato 22 novembre, alle 21, la stagione della Danza del Teatro Comunale di Carpi debutta con il nuovo e visionario spettacolo di Kataklò, la compagnia di Giulia Staccioli che da sempre fonde la potenza dei gesti sportivi con la poesia della danza e che con “Aliena” celebra i suoi trent’anni di. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

