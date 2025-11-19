I consigli antismog del medico | Boom di malattie respiratorie Meglio tirare fuori le mascherine

Ilgiorno.it | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tutti i dati scientifici illustrano la correlazione tra inquinamento atmosferico e malattie dell’apparato respiratorio, soprattutto tra le categorie più fragili, bambini e anziani. Se ne accorge sul campo il dottor Davide Fabbrica, medico di famiglia a Nova. "La Brianza, come tutta la pianura padana, per la sua posizione bassa e protetta dalle Alpi, è fra le primissime zone più inquinate d’Europa. I risultati li vedo tra i miei pazienti – spiega il medico –. La stagnazione dell’aria e degli inquinanti favorisce l’irritazione delle alte vie respiratorie che causano infiammazioni, che a loro volta favoriscono la penetrazione di virus e batteri responsabili di tosse, mal di gola e raffreddore che non danno tregua. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

i consigli antismog del medico boom di malattie respiratorie meglio tirare fuori le mascherine

© Ilgiorno.it - I consigli antismog del medico: "Boom di malattie respiratorie. Meglio tirare fuori le mascherine"

Contenuti che potrebbero interessarti

consigli antismog medico boomI consigli antismog del medico: "Boom di malattie respiratorie. Meglio tirare fuori le mascherine" - Tutti i dati scientifici illustrano la correlazione tra inquinamento atmosferico e malattie dell’apparato respiratorio, soprattutto tra le categorie più ... msn.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Consigli Antismog Medico Boom