Tutti i dati scientifici illustrano la correlazione tra inquinamento atmosferico e malattie dell’apparato respiratorio, soprattutto tra le categorie più fragili, bambini e anziani. Se ne accorge sul campo il dottor Davide Fabbrica, medico di famiglia a Nova. "La Brianza, come tutta la pianura padana, per la sua posizione bassa e protetta dalle Alpi, è fra le primissime zone più inquinate d’Europa. I risultati li vedo tra i miei pazienti – spiega il medico –. La stagnazione dell’aria e degli inquinanti favorisce l’irritazione delle alte vie respiratorie che causano infiammazioni, che a loro volta favoriscono la penetrazione di virus e batteri responsabili di tosse, mal di gola e raffreddore che non danno tregua. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - I consigli antismog del medico: "Boom di malattie respiratorie. Meglio tirare fuori le mascherine"