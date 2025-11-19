I candidati alla guida del Veneto si sono fatti prendere la mano con l' intelligenza artificiale

Erano i pieni anni Ottanta della moda italiana, quando le tendenze che attecchivano alle sfilate casual milanesi arrivavano poi in periferia già datate di due anni, evaporate eppure percepite quali novità da un contesto comunque non avvezzo. Alle giacche di Armani, oggi, si sostituisce l’affidamento salvifico all’intelligenza artificiale: i tempi di reazione si sono certo ristretti, ma simile è l’effetto dell’affannosa corsa a non rimanere indietro, un po’ fear of missing out, un po’ briciole di malintesa modernità a scoppio ritardato. Così il Veneto politico, alle soglie di un voto regionale più che scontato, si fa prendere la mano dalle applicazioni pop dell’AI, come quasi tutti i neofiti di qualcosa: ed ecco spuntare come funghi i video promozionali di candidati e partiti, sempre meno reali (e realisti), sempre più tendenti alla preselezione dell’algoritmo. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - I candidati alla guida del Veneto si sono fatti prendere la mano con l'intelligenza artificiale

Leggi anche questi approfondimenti

Chi sono i candidati per la guida della regione Puglia? - facebook.com Vai su Facebook

Patente più cara da novembre: +10-15 € per i candidati. Dal 2026 obbligatorie 8 ore di guida. Arriva la patente digitale UE! Confronta RC Auto su Segugio.it #Patente #RCauto Vai su X

Elezioni regionali in Veneto, chi sono i 5 candidati alla presidenza per il dopo-Zaia - Leggi su Sky TG24 l'articolo Elezioni regionali in Veneto, chi sono i 5 candidati alla presidenza per il dopo- Riporta tg24.sky.it

I candidati alla guida del Veneto si sono fatti prendere la mano con l'intelligenza artificiale - Una campagna elettorale segnata da video promozionali di candidati e partiti, sempre meno reali (e realisti), sempre più tendenti alla preselezione dell’algoritmo. Come scrive ilfoglio.it

Elezioni regionali in Veneto, la sfida tra Stefani e Manildo e la (pesante) eredità di Zaia - Domenica e lunedì i cittadini si recheranno alle urne per decidere chi sarà il successore del "doge". Segnala today.it