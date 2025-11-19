I calciatori il Palermo e i tribunali | quando le strade del pallone e della cronaca si incrociano
L'ascesa, la popolarità, la dimensione eroica, poi la caduta improvvisa. Le accuse, la polvere e in alcuni casi anche il carcere. C'è un confine fragilissimo che a volte passa tra la gloria sportiva e il declino repentino. Casi sporadici ma significativi. Che insegnano che nelle pieghe delle. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
La Repubblica: “Il Palermo è secondo in classifica, ma è solo quella del monte ingaggi”: La società rosanero paga stipendi per 23,2 milioni ai suoi calciatori. Soltanto al Monza si guadagna di più. Risolto il contratto di Verre http://mgol.it/TPDyc0 - facebook.com Vai su Facebook
Palermo, esplodono anche i calciatori: 'Niente pagamenti, pronti ad adire le vie legali...' - Prosegue il caos in casa Palermo: dopo la mancata presentazione della fideiussione utile per l'iscrizione alla prossima Serie B, infatti, sono arrivate anche le parole dei calciatori della rosa, ... Lo riporta calciomercato.com