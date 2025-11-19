Netflix si è affermato come una delle piattaforme di streaming leader a livello mondiale. Negli ultimi anni, l’azienda ha investito massicciamente nell’espansione del suo catalogo, portando gli anime a diventare uno dei suoi generi di punta. Con la crescente popolarità della cultura giapponese in Occidente, Netflix non solo ospita serie esistenti, ma produce anche contenuti esclusivi noti come Netflix Anime Originali. Questi Originali Netflix hanno introdotto nuove narrazioni e stili di animazione, rendendo il binge-watching più facile che mai per i fan di tutto il mondo. Serie di successo come Beastars, Devilman Crybaby e Komi Can’t Communicate hanno già dimostrato la qualità della loro offerta. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - I 3 migliori Anime originali Netflix da venere assolutamente