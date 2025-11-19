HWG Sababa Lancia il Risk Operations Center
(Adnkronos) – HWG Sababa ha annunciato, per mezzo di una nota ufficiale, il lancio del Risk Operations Center (ROC), una nuova e cruciale estensione del suo modello proprietario HyperSOC. Questa innovazione nasce dalla necessità di affiancare alla gestione operativa della sicurezza una visione del rischio più ampia, direttamente collegata alle priorità e alla continuità del . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
Leggi anche questi approfondimenti
HWG Sababa Lancia il Risk Operations Center - l nuovo modello ROC estende l'HyperSOC integrando una prospettiva di rischio orientata al business, trasformando i dati tecnici in decisioni informate per il management aziendale ... Scrive msn.com
HWG Sababa e Akito, cybersecurity full stack - Dopo la fusione del 2023, l’azienda di cybersecurity di Alessio Aceti ed Enrico Orlandi annuncia l’acquisizione della maggioranza di Akito. Secondo datamanager.it
Formazione specialistica in OT Cybersecurity: la sinergia tra HWG Sababa e Siemens - Milano, 4 novembre 2025 – La crescente complessità degli impianti industriali e l’inasprimento delle minacce cyber rendono necessario per le imprese ... Riporta romadailynews.it