Huawei Watch GT6 Pro | design elengante e sportivo ed una batteria che permettere un monitoraggio continuo della propria salute

Negli ultimi anni abbiamo in varie occasioni avuto modo di provare gli smartwatch dell’azienda cinese, e se c’è un filo conduttore che li unisce tutti è la qualità costruttiva e l’attenzione di Huawei ai dettagli, cosa che viene esaltata ulteriormente a nostro parere nei prodotti della gamma Watch GT. Con la sua ultima iterazione, lanciata sul mercato a fine settembre, Huawei conferma ulteriormente il tutto e, prima di entrare nei dettagli, possiamo già anticipare che l’esperienza con il Huawei Watch GT6 Pro – modello che chi scrive ha al polso da poco prima del lancio – è stata ampiamente positiva. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Huawei Watch GT6 Pro: design elengante e sportivo, ed una batteria che permettere un monitoraggio continuo della propria salute

