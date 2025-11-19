Horcynus orca un viaggio teatrale in una performance musicale
Gilda Sconzajuocu presenta la prima "deflagrazione" de la rassegna Poetico - Musico - Teatrale,dal titolo: Bomba Carta.Il primo dei sei appuntamenti che andranno avanti per tutto il mese di novembre, sarà:Horcynus Orcacon Francesco Less e Totò Nocera.Un viaggio teatrale, in una performance. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Ieri ho avuto il grande piacere di inaugurare il “Il canto dell’orca”, un grande pannello dedicato all’Horcynus Orca che ho realizzato per la scuola media “Stefano D’Arrigo” di Nizza di Sicilia. Un grazie particolare alla dirigente Maria Elena Carbone e tutti i doce - facebook.com Vai su Facebook
Cosa vuol dire Guerra Totale? Quali cicatrici ha lasciato nel Sud Italia? Attraverso l'analisi di uno dei capolavori del '900, Horcynus Orca, proveremo a rispondere a queste e molte altre domande. Vai su X
Horcynus Orca fa 50 e va in scena in prima assoluta a Taobuk - Nel cinquantesimo anniversario della pubblicazione di Horcynus Orca, il monumentale romanzo di Stefano D'Arrigo rivive nello spettacolo 'Horcynus Orca. Da ansa.it
Taobuk celebra anniversario Horcynus Orca con uno show - Nel cinquantesimo anno della pubblicazione di Horcynus Orca, il monumentale romanzo di Stefano D'Arrigo rivive attraverso lo spettacolo "Horcynus Orca. Scrive ansa.it
Davide Livermore: “Rileggo l’Horcynus Orca, capolavoro linguistico. Teatro? Più spazio al merito che alla Politica” - L'Horcynus Orca di Stefano D'Arrigo è un classico della Letteratura italiana che ha sempre faticato a trovare uno spazio ampio nella critica nazionale ma soprattutto nei lettori. Si legge su fanpage.it