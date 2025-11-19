Horcynus orca un viaggio teatrale in una performance musicale

Gilda Sconzajuocu presenta la prima "deflagrazione" de la rassegna Poetico - Musico - Teatrale,dal titolo: Bomba Carta.Il primo dei sei appuntamenti che andranno avanti per tutto il mese di novembre, sarà:Horcynus Orcacon Francesco Less e Totò Nocera.Un viaggio teatrale, in una performance. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

