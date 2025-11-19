HONOR Robot Phone e Huawei MatePad Edge si mostrano in anteprima tra design ambiziosi e hardware estremo

HONOR mostra il Robot Phone con fotocamera a braccio pieghevole, mentre Huawei prepara il MatePad Edge con 24 GB di RAM e chip Kirin serie 9 su HarmonyOS. L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net

