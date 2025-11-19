Ho vissuto per sei anni chiuso dentro casa Per il mondo esterno provavo repulsione e paura Ero abbastanza lucido per capire le cose ma non così forte da poterle cambiare

La storia di Maurizio uno dei 54mila hikikomori italiani e del suo percorso. Sul tema esce il 20 novembre VAS, un film di Gianmaria Fiorillo, con Demetra Bellina ed Eduardo Scarpetta. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - «Ho vissuto per sei anni chiuso dentro casa. Per il mondo esterno provavo repulsione e paura. Ero abbastanza lucido per capire le cose, ma non così forte da poterle cambiare».

