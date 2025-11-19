Ho vissuto per sei anni chiuso dentro casa Per il mondo esterno provavo repulsione e paura Ero abbastanza lucido per capire le cose ma non così forte da poterle cambiare

La storia di Maurizio uno dei 54mila hikikomori italiani e del suo percorso. Sul tema esce il 20 novembre VAS, un film di Gianmaria Fiorillo, con Demetra Bellina ed Eduardo Scarpetta. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - «Ho vissuto per sei anni chiuso dentro casa. Per il mondo esterno provavo repulsione e paura. Ero abbastanza lucido per capire le cose, ma non così forte da poterle cambiare».

Approfondisci con queste news

Avevano vissuto insieme ogni istante, fino all’ultimo. Le gemelle Kessler si sono spente a 89 anni con un’infusione letale, scelta consapevole e condivisa. Dietro quella decisione, un dettaglio che racconta molto più di una fine - facebook.com Vai su Facebook

Spalletti: "Vissuto anni bellissimi con Totti, tra di noi qualche punto di vista differente. Juventus? Chi sostituirà Tudor sarà fortunato..." bit.ly/4ocYY2L #AsRoma Vai su X

Santi: "Negli anni ho imparato cosa sia l'Inter. Non abbiamo ancora vinto ciò che sogniamo di vincere" - Un racconto a tutto tondo, quello della 26enne centrocampista, a partire da come è nata la ... Secondo msn.com

«Dopo aver vissuto per 35 anni lontane, ho deciso di convivere con mia mamma: non immaginavo sarebbe stato un incubo» - 400 chilometri di distanza, decidono di convivere sotto lo stesso tetto, immaginano di poter ritrovare una routine in ... msn.com scrive

Alfonso Signorini: “Ero stanco di fare il GF. Ora ho scritto una grande storia d’amore. E dopo sei anni matti, io e Paolo ci sposiamo” - Dopo sei anni di dirette, confessionali e notti insonni, Alfonso Signorini dice addio al Grande Fratello con serenità. Riporta huffingtonpost.it