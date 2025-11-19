Ho una missione | voglio difendere le donne dalla violenza e dalle mutilazioni La battaglia di Naomi 20 anni studentessa Masai cresciuta in una famiglia di sole donne

In Kenya, abbiamo incontrato Naomi Sintamei e sua madre Leah Samuel. La prima è una studentessa della Amref International University che, grazie all'esempio delle donne della sua famiglia, vuole dimostrare che l'istruzione e il senso di comunità possono cambiare il destino delle persone. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - «Ho una missione: voglio difendere le donne dalla violenza e dalle mutilazioni». La battaglia di Naomi, 20 anni, studentessa Masai cresciuta in una famiglia di sole donne

