Unire lusso e benessere: un sogno che diventa visibile agli occhi con Diamond Acu-Energy, trattamento spa per il viso firmato Natura Bissé in grado di trasformare completamente la pelle e donarle la luminosità di cui ha bisogno. Ispirato alle antiche tecniche orientali di digitopressione, è una vera experience. Io l'ho fatta e vi assicuro che ho raggiunto il nirvana della bellezza. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Ho provato un trattamento di agopuntura con gemme energetiche e ho capito cosa vuol dire sentirsi una star prima di un red carpet

