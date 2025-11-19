Ho mentito la mia ex moglie non ha commesso nessun crimine nello spazio | la rivelazione che scagiona l’astronauta della NASA Anna McClain

Una ex agente dell’intelligence dell’Aeronautica Militare ha ammesso la propria colpevolezza per aver dichiarato il falso alle autorità, sostenendo che l’ex moglie astronauta, da cui era separata all’epoca, aveva commesso il “primo reato nella storia avvenuto nello spazio”, secondo quanto confermato dalle autorità competenti. La 50enne Summer Worden, rischia così fino a cinque anni di carcere e una multa massima di 250mila dollari per aver dichiarato un falso sull’astronauta della NASA e allora coniuge Anna McClain. La dichiarazione di colpevolezza della Worden, rilasciata giovedì scorso, ha posto fine a un’aspra contesa legale con McClain. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

