Hewitt torna in campo | a 44 vince un doppio al fianco del figlio

L'ex numero uno del mondo Lleyton Hewitt è tornato a calcare i campi da tennis in un Challenger a Sidney, dove ha vinto 6-1 6-0 al fianco del figlio Cruz, eliminando la coppia formata da Hayden Jones e Pavle Marinkov in appena 46 minuti di gioco. In carriera, Hewitt vinse gli Us Open nel 2001 e Wimbledon nel 2002. Oggi è il capitano dell'Australia in Coppa Davis. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Hewitt torna in campo: a 44 vince un doppio al fianco del figlio

