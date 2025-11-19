Herbert | Il problema della Ferrari sono gli ingegneri in fabbrica non Hamilton e Leclerc

La Ferrari non vince un titolo in Formula 1 dal lontano 2008. E quest’anno sta confermando il trend negativo con una stagione piena di errori e carica di nervosismo. Tanto da costringere il presidente John Elkann ad intervenire suggerendo ai piloti – Lewis Hamilton e Charles Leclerc – di “parlare meno e pensare a guidare meglio”. Parole pronunciate a margine del Gran Premio del Brasile, che hanno finito per surriscaldare un ambiente già molto caldo. L’analisi di Herbert sulle difficoltà di casa Ferrari. Ma in fin dei conti, considerati gli oltre quindici anni di digiuno, quanto è grande la percentuale di colpe di coloro che salgono a bordo della Rossa? Probabilmente è molto bassa, sostengono in parecchi tra appassionati ed addetti ai lavori. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

