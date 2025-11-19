Harry Potter | JK Rowling ha fatto per la prima volta visita al set della serie

La scrittrice, secondo alcune fonti vicine alla produzione, ha incontrato i membri del cast e della troupe impegnati nel Regno Unito. La scrittrice J.K. Rowling ha fatto visita al set della nuova serie tratta dai romanzi di Harry Potter. Le fonti del sito Deadline hanno svelato qualche dettaglio dell'arrivo dell'autrice, condividendo anche qualche reazione da parte dei membri del cast e della troupe. L'arrivo della scrittrice sul set Le riprese della nuova serie che porterà sul piccolo schermo le avventure di Harry Potter e dei suoi amici sono in corso negli spazi dei Warner Bros Studios a Leavesden e in varie località del Regno Unito. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

