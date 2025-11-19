Harry Potter | JK Rowling ha fatto per la prima volta visita al set della serie

Movieplayer.it | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La scrittrice, secondo alcune fonti vicine alla produzione, ha incontrato i membri del cast e della troupe impegnati nel Regno Unito. La scrittrice J.K. Rowling ha fatto visita al set della nuova serie tratta dai romanzi di Harry Potter. Le fonti del sito Deadline hanno svelato qualche dettaglio dell'arrivo dell'autrice, condividendo anche qualche reazione da parte dei membri del cast e della troupe. L'arrivo della scrittrice sul set Le riprese della nuova serie che porterà sul piccolo schermo le avventure di Harry Potter e dei suoi amici sono in corso negli spazi dei Warner Bros Studios a Leavesden e in varie località del Regno Unito. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

harry potter jk rowling ha fatto per la prima volta visita al set della serie

© Movieplayer.it - Harry Potter: J.K. Rowling ha fatto per la prima volta visita al set della serie

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

harry potter jk rowlingHarry Potter: J.K. Rowling ha fatto per la prima volta visita al set della serie - La scrittrice, secondo alcune fonti vicine alla produzione, ha incontrato i membri del cast e della troupe impegnati nel Regno Unito. Da movieplayer.it

harry potter jk rowlingJK Rowling visits Harry Potter set after Daniel Radcliffe reveals he sent its young star actor a letter - selling author, 60, is an executive producer on the upcoming series, announced by HBO Max in 2023. Riporta msn.com

harry potter jk rowlingJ.K. Rowling Makes First Visit To ‘Harry Potter’ Set As Filming Continues On HBO Series - Rowling has made her first visit to the set of HBO's 'Harry Potter' series. Segnala msn.com

Cerca Video su questo argomento: Harry Potter Jk Rowling