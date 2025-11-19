Harry Potter Daniel Radcliffe ha scritto una lettera al nuovo attore che interpreterà l’iconico mago
Daniel Radcliffe ha rivelato a “Good Morning America”??di aver scritto una lettera direttamente a Dominic McLaughlin dopo che la star bambina è stata scelta per interpretare il nuovo Harry Potter nel reboot della serie televisiva della HBO. Radcliffe sarà per sempre associato al franchise dopo aver interpretato Harry nella serie di otto film della Warner Bros. dal 2001 al 2011. McLaughlin assumerà il ruolo principale nella serie della HBO al fianco di Arabella Stanton nel ruolo di Hermione e Alastair Stout in quello di Ron. “ Non direi che chiunque interpreterà Harry debba contattarmi, ma conosco alcune persone che lavorano alla produzione “, ha detto Radcliffe a proposito della serie HBO. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
