Hamas rilascia dipendente azienda revoca l' acqua per protesta
E' rientrata la protesta della Abdul Salam Yassin Company: l'azienda di Gaza, che gestisce impianti di desalinizzazione dell'acqua che servono quasi meta' della popolazione della Striscia, aveva interrotto le attivita' dopo che Hamas aveva arrestato un suo dipendente senza dare spiegazioni. Secondo quanto riporta Reuters, la societa' ha deciso di riprendere le operazioni dopo il rilascio del membro del suo staff che sta "bene ed e' in buona salute", ha precisato. L'azienda si e' scusata per quello che ha definito un "malinteso" che ha portato all'arresto del suo dipendente e ha affermato il suo rispetto per il governo guidato da Hamas. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Leggi anche questi approfondimenti
Ieri sera hamas doveva rilasciare la salma di un altro ostaggio, ma la bara consegnata conteneva i resti di un ostaggio il cui corpo era già stato riportato in Israele per la sepoltura . I resti restituiti ieri sera da Hamas sono quelli dell'ostaggio Ofir Tzarfati, il cui cor - facebook.com Vai su Facebook
Hamas rilascia dipendente, azienda revoca l'acqua per protesta - E' rientrata la protesta della Abdul Salam Yassin Company: l'azienda di Gaza, che gestisce impianti di desalinizzazione dell'acqua che ... Lo riporta iltempo.it