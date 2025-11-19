Hamas rilascia dipendente azienda revoca l' acqua per protesta

E' rientrata la protesta della Abdul Salam Yassin Company: l'azienda di Gaza, che gestisce impianti di desalinizzazione dell'acqua che servono quasi meta' della popolazione della Striscia, aveva interrotto le attivita' dopo che Hamas aveva arrestato un suo dipendente senza dare spiegazioni. Secondo quanto riporta Reuters, la societa' ha deciso di riprendere le operazioni dopo il rilascio del membro del suo staff che sta "bene ed e' in buona salute", ha precisato. L'azienda si e' scusata per quello che ha definito un "malinteso" che ha portato all'arresto del suo dipendente e ha affermato il suo rispetto per il governo guidato da Hamas. 🔗 Leggi su Iltempo.it

