Hallelujah il grande cinema per la pace | dal 6 al 13 dicembre il primo Film Festival a Castel Gandolfo

Prende il via dal 6 al 13 dicembre a Castel Gandolfo la prima edizione dell’Hallelujah Film Festival, il nuovo appuntamento internazionale dedicato al cinema come strumento di dialogo, riflessione e costruzione della pace. La manifestazione, fondata da Pascal Vicedomini e promossa dall’associazione senza scopo di lucro The Artist Club Italia, offrirà una settimana di proiezioni, incontri e testimonianze nei luoghi simbolo del territorio: il Centro Mariapoli, il Borgo Laudato Si’, la scuola Paolo VI e alcune sedi sacre dei Castelli Romani. L’apertura sarà nel segno immenso della musica di Ennio Morricone con la proiezione di Mission di Roland Joffé, capolavoro intramontabile che ha reso iconica la poetica sonorità del Maestro. 🔗 Leggi su Ildenaro.it